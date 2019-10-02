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Bursa'da hareketli dakikalar! Belediye binasında rehin alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Şentürk, silahlı saldırgan tarafından rehin alındı. O esnada makamında bulunan Belediye Başkanı Uğur Sertaslan yardımcısının kapısını kırıp içeri girdi ve yardımcısını kurtardı.

3. Sayfa / 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:01
Bursa'da hareketli dakikalar! Belediye binasında rehin alındı

Gemlik'te daha önceden suç kaydı bulunan Sinan B. saat 16.00 sıralarında silahla imar ve inşaat işlerinden sorumlu Zeynep Serintürk'ün odasına girerek silahla rehin aldı.



Durumdan haberi olan Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan kapıyı kırarak içeri girdiğinde zanlıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekibi, zanlıyı gözaltına aldı.



Belediyede yaşanan panik sebebiyle fenalaşan 3 çalışan için ambulans çağrıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, zanlının belediye binasına silahla nasıl girdiği, amacının ne olduğu ise araştırılıyor.

PolisRehinBelediye Başkanı


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