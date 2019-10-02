Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çok önemli F-35 ve Patriot füzeleri ile ilgili mesajlar verdi.



Bakan Akar 'F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

