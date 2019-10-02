Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çok önemli F-35 ve Patriot füzeleri ile ilgili mesajlar verdi.
Bakan Akar 'F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.