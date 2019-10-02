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Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Akar "F-35 olmuyorsa, Hürkuş’u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi

Siyaset / 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:59
Bakan Akar'dan flaş F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara'da 2'nci Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada çok önemli F-35 ve Patriot füzeleri ile ilgili mesajlar verdi.

Bakan Akar 'F-35 olmuyorsa, Hürkuş'u yaptık, kendi milli muharip uçağımızı da yaparız, yapacağız. Patriot olmuyorsa 'Siper'i yapıyoruz, kendi hava savunma sistemimizi daha da geliştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.

Milli Savunma Bakanı


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