Adana saldırganları öldürüldü!

Adana'da özel harekat polisinin otobüsüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist Eskişehir'de çıkan çatışmada öldürüldü.
Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, Eskişehir'de etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir.
Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. '
Çevik kuvvet servisine bombalı saldırı