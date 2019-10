4. Etnospor kültür festivali yarın başlayacak

Dünya Etnospor Konfederasyonunun düzenlediği 4. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.



Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, bu yıl 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın' sloganıyla düzenlenecek. Sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapıldığı organizasyon, dört gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.



Organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden bine yakın sporcu yer alacak. Festivalde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.



Etnospor Kültür Festivali'nde geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'nin üzerinde sanat dalında atölye çalışmaları icra edilecek. Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.



Fetih Yağlı Güreşleri yapılacak



Festival kapsamında Fetih Yağlı Güreşleri düzenlenecek.



Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele edecek.



135 at bulunacak



Festivalde 135 at görev yapacak.



Atlar, kökbörü, atlı okçuluk, pato ve cirit müsabakalarında yer almasının yanı sıra festivale gelecek çocuklar ve ebeveynlerinin profesyoneller eşliğinde binmesi için de kullanılacak.



Çocuk oyunları ön planda



Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak.



Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale oyunu, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, mendil kapmaca, birdirbir, çocuk tiyatrosu, dalya, halat çekme yarışı, istop, kutu kutu pense, yağ satarım, cicili tavuk, basmık ve teneke gibi 30'un üzerinde geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak.



Çocuklar ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.



Dünyanın lezzetleri Etnospor'da



Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerle buluşacak.



Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna, Yemen'in geleneksel yemekleri, festivale gelen ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.



Alanda 16 Orta Asya ülkesini temsil eden toplulukların yanı sıra Türkiye'nin yedi bölgesinden farklı iller de çadırlarını kuracak.



Ulaşım alternatifleri



Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek.



Atatürk Havalimanı'nda yapılacak organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek.



Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.



Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek. Marmaray duraklarından yaklaşık 10 dakika yürüyerek de alana ulaşılabilecek.



Festivalin yaya girişi, Havuzlu Kavşak'a yaklaşık 500 metre uzakta bulunuyor.



Oba alanı toylara sahne olacak



Festivalde birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.



Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluşacak.



Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunulacak.



Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösteriler yapacağı etkinlikte konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlanacak.



Festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kurulacak. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekleyecek. Kaynak : AA

