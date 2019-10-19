USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

YPG/PKK mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı

YPG/PKK, Türkiye ile ABD arasında Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin varılan mutabakata rağmen Rasulayn'da dün SMO askerlerine saldırdı. Örgütün keskin nişancıları üç SMO askerini yaraladı.

Güncel / 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:19
YPG/PKK mutabakata rağmen keşkin nişancılarla saldırdı
Video için tıklayın

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da dün Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerine ateş açtı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı.

Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı.

Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, "TSK tarafından güvenli bölgeye yönelik mutabakata tam olarak uyulurken, YPG/PKK'lı teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi." bilgisini paylaşmıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Savunma BakanlığıCeylanpınarŞanlıurfaTürkiyeTeröristler

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı