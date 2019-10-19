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TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumunca (TTK), toplam 30 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek.

Ekonomi / 19 Ekim 2019 Cumartesi 09:18
TTK'ye 30 nitelikli işçi alınacak

TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TTK 2019 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 30 nitelikli eleman alımı yapacak.

Bu kapsamda, daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere 12 dökümcü, 4 kaynak işçisi, 2 mekanizasyon ve pres işçisi, 8 talaşlı imalat işçisi, 1 ağaç işleri işçisi ve 3 kalite kontrol işçisi olmak üzere toplam 30 nitelikli işçi alınacak.

Zonguldak İş Kurumu tarafından 21 Ekim'de çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla pratik uygulama ve sözlü sınav yapılacak.

Kaynak : AA

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Resmi Gazete

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