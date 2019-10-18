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Teröristlerin tuzakladığı araç ele geçirildi

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde YPG/PKK'lıların patlayıcı yükleyip terk ettiği bir araç buldu Uzman ekipler, silah depolarının yakınına bırakılan araçtaki bombaları etkisiz hale getirdi.

3. Sayfa / 18 Ekim 2019 Cuma 16:44
Teröristlerin tuzakladığı araç ele geçirildi
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Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından, Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan M4 otoyolu üzerinde teröristlerin bomba tuzakladığı patlayıcı yüklü bir araçı ele geçirildi.

SMO, harekatta kurtarılan bölgelerde güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Münbiç ve Haseke'yi birbirine bağlayan M4 otoyolu üzerinde patlayıcıların yüklendiği ve bomba tuzaklanarak terk edilmiş bir araç ele geçirildi.

SMO uzman ekipleri, silah depolarının yakınında bulunan araçtaki patlayıcıları imha etti.

MSO arama tarama faaliyetleri kapsamında daha önce de teröristlere ait silah depoları ve çok sayıda mühimmat ele geçirmişti.

Kaynak : AA

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