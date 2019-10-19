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Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde hayatın normalleşmesi için çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor.

Yaşam / 19 Ekim 2019 Cumartesi 11:01
Terörden temizlenen Tel Halaf'ta Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü
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Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmetçik, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.






Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.

'Şimdi herkes özgür'

Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerine özgürlük getirdiğini söyledi.



Ulaşılan son durumdan tüm halkın memnun olduğunu belirten Ahmed, 'YPG bizi sürekli zorunlu olarak silah altına alıyordu. Şimdi herkes özgür. Barış Pınarı Harekatı başlamadan önce yollarda PKK kontrol noktaları vardı. Karşılaştıkları 18 ile 40 arasındaki erkek ve kadınları zorla almaya çalışıyorlardı. Çok sıkıntı yaşadık ama şimdi onlardan kurtulduk.' diye konuştu.





'Çok mutlu olduk'

Fatma Muhammed ise tek isteklerinin huzur ve güvenli bir ortama kavuşmak olduğunu ifade etti.

Muhammed, 'Türk askeri bize yardım dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Buradaki insanların hepsi fakir halk. Bundan sonraki süreçte huzur ve güvene kavuşmayı arzuluyoruz.' şeklinde konuştu.

Kızılay ve AFAD'dan yardım eli
Dünyanın dört bir tarafındaki ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, terör örgütünün pençesinden kurtulan insanları yalnız bırakmıyor.



İnsani yardım alanında faaliyet gösteren aktörler arasında ilişkileri geliştirmek ve iş birliği olanaklarını artırmak amacıyla 'İnsanlıkta Onur' temasıyla düzenlenen Dünya İnsani Eylem Forumu'nda (World Humanitarian Action Forum) Barış Pınarı Harekatı kapsamında bölgeye gelen ekipler, terör mağdurlarının yaralarını hafifletmeye çalışıyor.

Rasulayn ilçesindeki Mahatta Mahallesi'ne ulaşan Kızılay ve AFAD ekipleri, yardım araçlarındaki gıda ve hijyen paketlerini sivillere dağıttı.
Kaynak : AA
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