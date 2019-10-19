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MSB: 'ABD askerlerine iletildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yollar ABD’li askeri iletildi.' denildi.

Güncel / 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:26
MSB: 'ABD askerlerine iletildi'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi emniyetle kullanılacak yolların bilgileri ABD’li askeri yetkililere eksiksiz iletilmiştir.

Kaldı ki bugün, çoğu ambulanslardan oluşan 39 araçlık bir konvoy, Rasulayn’a emniyetle giriş ve çıkış yapmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi sağlanmıştır. Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordine devam etmektedir."

Milli Savunma BakanlığıTürkiye

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