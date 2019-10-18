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Yaralı kediyi kurtarma mücadelesi kamerada

Kemerburgaz-Göktürk yolunda seyir halinde olan bir motosikletli, araç çarpması sonucu yaralanan yavru bir kediyi kurtardı. Sürücülerin akan trafikte kediyi kurtarmak için verdiği mücadele kask kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 18 Ekim 2019 Cuma 09:10
Yaralı kediyi kurtarma mücadelesi kamerada
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İstanbul Yeni Havalimanı yolu Kemerburgaz-Göktürk yolunda önceki gün saat 14.30 sıralarında seyir halinde olan bir motosikletli, yolda hareketsiz duran yavru bir kedi gördü. Hemen motosikletini durduran sürücü, yaralı olduğunu fark ettiği kediyi akan trafikte boynundan tutarak yol kenarına aldı. Motosikletlinin bu hareketini gören başka bir otomobil sürücüsü de durarak yanına geldi.

İnsanlık örneği kamerada

Aralarında bir süre konuşan sürücülerden aracı olan, bagajından kutu getirerek kediyi içerisine koydu. Ardından da tedavi ettirmek üzere veterinere götürdü. Sürücülerin karayolunda kediyi kurtarmak için verdiği mücadele ve insanlık örneği motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Sürücülerin bu hareketi büyük alkış topladı. Kaynak : İHA

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