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Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'la görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü söyledi. Trump "Erdoğan anlaşmadan memnun" ifadesini kullandı.

Dünya / 18 Ekim 2019 Cuma 18:51
Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'la görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump dün Beştepe'deki kritik görüşmenin ardından Twitter hesabından, "Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak." demişti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CEVAP VERMİŞTİ

Erdoğan, Trump'ın tweetine cevaben "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha birçok can kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barışı ve istikrarı destekleyeceğinden eminim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

CEVAP GELDİ

Erdoğan'ın tweetini de alıntılayan Trump, "Terörizmi yenelim!" dedi.

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