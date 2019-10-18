Türkiye'nin ilmi, kültürel ve manevi zenginliğine katkı sunmak amacıyla 1982 yılından bu yana dini, ilmi, milli, tarihi ve kültürel içerikli eserleri yayın hayatına kazandıran TDV Yayınları, 7'den 70'e toplumun her kesimine hitap ediyor. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı kültürel çalışmaları olmak üzere İslami eserlerden çocuk yayınlarına, tarihten sosyolojiye, edebiyattan felsefeye kadar 21 farklı kategoride çok sayıda yazarın eserlerini yayın hayatına kazandıran TDV Yayınları, bugüne kadar 985 yazılı eseri okuyucuyla buluşturdu. Sahih bilgiyi doğru kaynaklardan okuyucuya aktarmayı amaçlayan Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, hazırlanan eserlerde hedeflenen yaş grubunun anlama düzeyini gözetiyor. Öncelikli olarak gördüğü çocuk yayınlarında profesyonel kalemler tarafından yayına hazırlanan eserler, alanında uzman editör, psikolog, din eğitimcileri ve pedagogların kontrolünden geçerek yayınlanıyor. TDV, çocuk yayınları kategorisinde bugüne kadar çocuk gelişimi ve eğitimine yönelik 0-4, 4-6, 6-10, 10-14 yaş kategorilerinde toplam 122 eser yayınladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları tarafından hazırlanan eserlere okuyucular www.diyanetvakfiyayin.com.tr adresinden de kolayca ulaşabiliyor.



TDV Kitap Kahve



TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, yayın hayatına kazandırdığı eserlerin yanı sıra açtığı kitabevleriyle de yüzlerce yayınevinin en seçkin eserlerini okuyucuyla buluşturuyor. Özellikle çocuk ve gençlere yönelik alanların tasarlandığı TDV Kitabevleri, ailelerin kitapla iç içe vakit geçirebileceği, öğrencilerin oturup ders çalışabileceği, gündelik koşuşturmalarda kaliteli zaman geçirilecek bir durak ve şehrin kültürel hayatına katkı sunan bir merkez halini alıyor. Kitap kahve konseptiyle şehirlere nefes aldıran mekanlar açan TDV, başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Van'da olmak üzere bugüne kadar 31 farklı noktada kitabevlerini okuyucuyla buluşturdu.



Türkiye Diyanet Vakfı, okuyucu, yazar ve yayıncıyı buluşturmak amacıyla 1983 yılından bu yana her yıl Ramazan ayında başta İstanbul ve Ankara olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında farklı noktalarda Türkiye Kitap ve Kültür Fuarları da düzenliyor. Ramazan ayında geleneksel hale gelen TDV Kitap ve Kültür Fuarları kitapseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. TDV Yayınları, düzenlediği fuarların yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında CNR, TÜYAP, Bosna Hersek, İran ve Almanya'da düzenlenen önemli fuarlara da katılım sağlıyor. Kaynak : İHA

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