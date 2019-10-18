Suriye'ye gözlem noktası!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı'nda yabancı basın mensuplayıla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ABD, Rusya ve Suriye ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.



12 GÖZLEM NOKTASI



Erdoğan, güvenli bölgede 12 gözlem noktası kurulacağını belirtti ve gözlem noktalarının haritada yerlerini gösterdi.







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;



- TSK envanterinde kimyasal silah yoktur ve kullanılamaz.

- YPG'nin 750 DEAŞ'lıyı cezaevlerinden serbest bıraktığı söyleniyor, bunların içinde 195 de yakalanan var.

- Dün görüşmeler sonunda geldiğimiz aşamayı zafer ya da mağlubiyet gibi değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Özellikle devlet arasında bir zafer şeklinde değerlendirmek yanlış. Teröre karşı zafer.

- Yaptırımlar mutabakat çerçevesinde kalkacak, Lindsay sanırım başını iki elinin arasına alacaktır. Biz onu dürüstlüğe davet ediyoruz. Muhatabım Trump'tır.

- 444 x 32 kilometrelik alanda ortak çalışmayı arzu ediyoruz. Güvenli bölgenin lojistiğini başta ABD olmak üzere temin etmek durumundayız.

- Fırat'ın batısında da Rusya'nın başı çekmesi gerekir ki bölgenin tamamında huzuru sağlayalım.

- Trump'ın olumlu yaklaşımına çevresinin olumlu cevap vermesi işimizi kolaylaştıracaktır.

- Putin ile görüşmem önem arz ediyor. Salı günkü toplantıyla güvenli bölgede ne yapacağımızı konuşacağız.

- 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız. Kalanını onlar (Batılı ülkeler) yargılasın.

- Uluslararası donörler toplantısı yapmak suretiyle aleyhte konuşanlar, güvenli bölge için nasıl destek verecek onu orada göreceğiz. ABD'nin bunun başını çekmesi lazım.

- Çıktıktan sonra bizim yine burada ABD'nin güçleriyle birlikte yapacağımız çok şeyler olduğuna inanıyorum.

- Şu anda tabii daha henüz terör örgütleri çıkmış değil. 120 saati bunun için belirledik.

- Temenni ediyorum ki 120 saat içerisinde bu işi tamamlamış olalım.

- Şu anda Tel Abyad ile Rasulayn arası temizlenmiş durumda. Bu bitmiş değil. Süreç devam ediyor.

- Biz böyle sürekli hayat boyu bu terör örgütleriyle uğraşacak halimiz yok. Suriye'de de rejim bu terör örgütleriyle mücadelesini verecek.

- Biz 'Terör örgütüyle savaşıyoruz' da demedik, mücadele veriyoruz dedik. Niye? Savaş kavramı o kadar ucuz kavram değil. Savaş kavramı devletler arasında söz konusudur. Terör örgütüyle mücadele verirsiniz.

- (Terör örgütü) Bunlara sessiz kalmış olsaydık, müdahale etmemiş olsaydık bunlar daha da ileri doğru gidebilirdi.

- (Terörle mücadele) Biz uluslararası camiadan da beklediğimiz olumlu cevabı alamayınca kendi göbeğimizi kendimiz kestik.

- Ben bir terörist başının ne söylediğiyle ilgilenmem. Ben, millet ne söyler ona bakarım. Suriye'de de Suriye halkı ne söyler, ona bakarım.