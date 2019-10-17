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Sokak köpeğini acımasızca dövdü

Denizli’de bir sokak köpeğinin bir şahıs tarafından bahçesine girdiği gerekçesi ile sopayla acımasızca dövülmesi, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yaşam / 17 Ekim 2019 Perşembe 23:54
Sokak köpeğini acımasızca dövdü
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Olay, Hallaçlar Mahallesi 3036. sokakta meydana geldi. İsminin R.N. olduğu öğrenilen bir şahıs, apartmanın bahçesine girmesine sinirlendiği sokak köpeğini eline aldığı sopa ile acımasızca dövdü. Yaşananları ise şahsın komşusu olayın sonlarına doğru cep telefonu ile kayıt altına aldı. Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet güçleri R.N. hakkında Hayvanları Koruma Kanunu gereği işlem yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı görevlileri, köpeği teslim alarak merkeze götürdü. Sokak köpeğinin merkezdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Sosyal medya üzerinden konu ile ilgili paylaşımda bulunan Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise olayın ardından adli ve idari işlem başlatıldığını ifade etti.

Kaynak : İHA

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