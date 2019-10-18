Siyasi parti binalarına saldırı hazırlığındaki 6 PKK'lı yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik kolları DGH üyelerinin bazı siyasi parti binaları ile marketlere yönelik silahlı ve bombalı saldırı ile molotoflu eylemler yapma hazırlığında olduğunu belirleyen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde çalışma başlattı.



Yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı pek çok adrese eş zamanlı olarak baskın yapan terör polisi, DGH üyesi 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 av tüfeği, 1 tabanca, bu silahlara ait çok sayıda fişek ve eylem içerikli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Yakalanan 6 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.



PKK üyelerinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Kaynak : İHA

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