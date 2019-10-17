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Rasulayn'da çatışmalar sürüyor

Barış Pınarı Harekatı’nın 9. gününde, Türkiye’nin sıfır noktasında bulunan Rasulayn’da çatışmalar gün boyu sürdü. Teröristlere ait 60 tünel ele geçirilirken, kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi.

3. Sayfa / 17 Ekim 2019 Perşembe 19:18
Rasulayn'da çatışmalar sürüyor
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Fırat'ın doğusunda bulunan terör hedeflerinin yok edilmesine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda çatışmalar Rasulayn'da yoğunlaştı. Sokakların dar ve tünellerle dolu olması sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO birlikleri adım adım ilerliyor. Kentin merkezinde ve doğusunda bulunan iki mühimmat deposu imha edildi

60 tünel bulundu

SMO birlikleri kontrolü sağladığı alanlarda, teröristlere ait 60 tünel ele geçirdi. Kent genelinde 300 tünelin bulunduğu, tünellerin uzunluğunun 100 kilometreleri bulduğu öğrenildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, 6 keskin nişancının sağ olarak ele geçirildiği ileri sürüldü.

Dün ve bugün Rasulayn'nın farklı bölgelerine topçu birlikleri tarafından atışlar yapıldı. Özellikle kentin doğu kısmında bulunan alanlar peş peşe topçu birlikleri tarafından, fırtına obüsleri ile vuruldu. Topların düştüğü iki farklı noktadan siyah dumanlar yükseldi. Zaman zaman alevler de gözükürken, yangınlar iki saat boyunca sürdü. Kentin iç kısımlarında ise şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kaynak : İHA

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Türk Silahlı KuvvetleriMühimmat Deposu

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