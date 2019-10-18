Pompeo'dan ABD-Türkiye mutabakatına ilişkin açıklama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurma kararı almıştı. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilecek. Ayrıca YPG'nin silahları toplanacak ve bölgede kurulacak güvenli bölge öncelikli olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak. Bu anlaşmayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pompeo,'Dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz' dedi.







'YPG UNSURLARININ AYRILMAYA BAŞLADIĞINA DAİR DUYUMLARIMIZ VAR'



Pompeo, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den, Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçerken uçakta Politico muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda dün varılan anlaşmaya yönelik bazı eleştirilere yanıt veren Pompeo 'Suriye'nin kuzeydoğusunda, düzensiz kuvvetler var. Tam olarak bunların ne olduğunu bilmiyorum, ama dün Ankara'da verilen sözlerin başarıya ulaşacağı kanaatindeyiz. Ayrıca DSG'nin bulunduğu iki bölgedeki (YPG unsurları) kuvvetlerin ayrılmaya başladığına dair duyumlarımız var. Bu nedenlere ateşkesin temel elementleri yerine getiriliyor diyebiliriz' diye konuştu.



'ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLDİĞİNDEN EMİN OLMAMIZ LAZIM'



Pompeo, söz konusu anlaşmanın başarılı olmasını umduklarını vurgulayarak, 'Bu anlaşmanın daha hızlı, daha net ve daha kolay yoldan yapılmasını istersiniz. Ancak çalışmamız lazım. Bu anlaşmanın uygulanması, izlenmesi ve şartların gerçekten yerine getirildiğinden emin olmamız lazım' yorumunu yaptı.