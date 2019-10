Kuklalar tüm kente yayılacak

5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali, "Kukla sadece çocuklar için değildir" sloganıyla 19-27 Ekim arasında düzenlenecek.



DTCF Farabi, Yılmaz Güney, Dört Mevsim, Tiyatro Tempo sahneleri, Bilkent Center, Erimtan Müzesi, ODTÜ ve Bahçeşehir kolejleri, Bilkent ve Ankara üniversiteleri festival etkinliklerine ev sahipliği yapacak.



Kazakistan, Ukrayna, Rusya, Türkiye, Bulgaristan, Almanya, İsrail, Moldova, Karadağ'dan kukla sanatçılarını ve kukla tiyatrolarını buluşturacak festivalde, 19 farklı oyun izleyicinin beğenisine sunulacak.



"3 yaşından büyük her izleyiciye ulaşmayı" amaçlayan festivalde, Kazakistan'dan gelen Almaty Devlet Kukla Tiyatrosu "Romeo ve Jülyet" ile "Ana Yüreği", Tiyatro Tempo "Sokrates'in Son Gecesi", Gökhan Yılmazer ise "Naif Bey ve Yaveri" adlı yetişkin oyunlarını sergileyecek.



Rusya ve Almanya'dan gelecek kukla sanatçıları, kukla tiyatrosu metin yazarlığı, kukla dans ve hareketlerine ilişkin Ankara ve Bilkent üniversitelerinin tiyatro bölümlerinde atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.



Etkinlikler kapsamında, "Kuklalar ve Kuklacılar" fotoğraf sergisiyle çocukların kukla tiyatrosuna ilişkin resimlerinden oluşan 2 sergi açılacak.



Festival, yarın Tiyatro Tempo'da sergilenecek "Ana Yüreği" oyunuyla açılacak.



"3 yaşından büyük herkese hitap ediyor"



5. Uluslararası Ankara Kukla Festivali Direktörü Marina Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kukla tiyatrosunu çocuk, genç ve yetişkin olmak üzere her yaştan izleyiciye sunmak ve sevdirmek için çaba harcadıklarını söyledi.



Kukla tiyatrosunun son yıllarda tüm dünyada ivme kazandığını ifade eden Yüce, eskiden sadece çocuklar için olduğu düşünülen bu sanat dalının her yaştan tiyatrosevere ulaşmaya başladığını belirtti.



Sihirbazlık, pandomim, varyete gösterilerinin de olacağını dile getiren Yüce, festivalin 3 yaşından büyük herkese hitap edeceğini vurguladı.



"Ne mutlu bize"



Yüce, festivali her geçen yıl büyütmeye çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Israrla şu cümleyle hareket ediyoruz 'Kukla sadece çocuklar için değildir.' Geçen sene yetişkinler nihayet bunu keşfetti. Geçen sene 11 ülke vardı. Açılıştaki yetişkin oyununu seyreden sanatseverleri diğer oyunlarda da gördük. Festival geçen sene çok konuşulmaya başladı. Hatta başka şehirlerde de böyle bir festivalin Ankara'da yapıldığından ve niteliğinden söz ediliyor oldu. Ne mutlu bize. Bu sanatın çok özel, çok güzel olduğunu göstermek istiyoruz. Bambaşka kapıları açıp bambaşka bir dünyayı anlatan bir sanat olduğunu izleyicimiz keşfetmeye başladı."