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FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 33’ü aktif görevde, diğerleri meslekten uzaklaştırılmış 41 polis hakkına gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 18 Ekim 2019 Cuma 12:25
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 33'ü aktif görevde, diğerleri meslekten uzaklaştırılmış 41 polisten 32'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. Bu kapsamda savcılıkça, örgüt mensubu oldukları gerekçesiyle 33’ü aktif görevde diğerleri ise meslekten uzaklaştırılmış polis toplam 41 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 32 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak : AA

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