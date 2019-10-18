Cuma namazında patlama!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldi.



Nangarhar valisi sözcüsü Ataullah Khogyani, TOLO Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 20'den fazla kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtti.



Yerel saatle 2 civarında meydana gelen patlamada, cuma namazı için camiye gelen Müslümanlar etkilendi.



Görgü tanıklarının belirttiğine göre, patlamanın ardından cami çatısı çöktü.



Hiçbir terörist grup saldırıyı üstlenmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.