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Cuma namazında patlama!

Afganistan'ın doğusundaki bir camide cuma namazı öncesinde patlama meydana geldiği bildirildi. En az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin yaralandığı patlamayı kimse üstlenmedi.

Dünya / 18 Ekim 2019 Cuma 14:34
Cuma namazında patlama!

Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, Afganistan'ın doğusunda cami içerisinde bir patlama meydana geldi.

Nangarhar valisi sözcüsü Ataullah Khogyani, TOLO Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada 20'den fazla kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını belirtti.

Yerel saatle 2 civarında meydana gelen patlamada, cuma namazı için camiye gelen Müslümanlar etkilendi.

Görgü tanıklarının belirttiğine göre, patlamanın ardından cami çatısı çöktü.

Hiçbir terörist grup saldırıyı üstlenmezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.

AfganistanCuma NamazıMüslümanlar

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