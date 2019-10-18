Barış Yarkadaş'la Şamil Tayyar birbirine girdi

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın hükümetin terör örgütüyle masaya oturduğunu iması üzerine stüdyo gerildi.



AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Yarkadaş'a tepki gösterirken hayli sert bir tartışma yaşandı.



'FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN'



Tayyar, Yarkadaş'ı FETÖ ağzıyla konuşmakla suçlarken canlı yayında bağrışmalar oldu.



İkili birbirine 'soytarı' 'terbiyesiz' 'ahlaksız' gibi kelimeler kullanırken, program sunucusu Hülya Hökenek iki kere reklama gitmek zorunda kaldı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel