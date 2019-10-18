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Barış Yarkadaş'la Şamil Tayyar birbirine girdi

Barış Yarkadaş'ın hükümetin terör örgütüyle masaya oturduğu söylemesi üzerine Şamil Tayyar'dan çok sert tepki geldi.

Televizyon / 18 Ekim 2019 Cuma 22:37
Barış Yarkadaş'la Şamil Tayyar birbirine girdi
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CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş'ın hükümetin terör örgütüyle masaya oturduğunu iması üzerine stüdyo gerildi.

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, Yarkadaş'a tepki gösterirken hayli sert bir tartışma yaşandı.

'FETÖ AĞZIYLA KONUŞUYORSUN'

Tayyar, Yarkadaş'ı FETÖ ağzıyla konuşmakla suçlarken canlı yayında bağrışmalar oldu.

İkili birbirine 'soytarı' 'terbiyesiz' 'ahlaksız' gibi kelimeler kullanırken, program sunucusu Hülya Hökenek iki kere reklama gitmek zorunda kaldı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Barış YarkadaşMilletvekiliŞamil Tayyar

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