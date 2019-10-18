USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim

Türkiye ile ABD’nin güvenli bölge konusunda anlaşma sağlamasının ardından Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suriye’nin Tel Abyad kenti arasındaki sınır hattı sessizliğe büründü.

Dünya / 18 Ekim 2019 Cuma 11:52
ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim
Video için tıklayın

ABD'li heyet ile Türk heyetin Ankara'daki görüşmesinde, güvenli bölgenin kurulması için Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın durdurulması ve PKK/YPG terör örgütünün 120 saat içerisinde bölgeden çekilmesine karar verildi.

Anlaşma ile birlikte Tel Abyad sınırında sınırında sessizlik hakim oldu. Uzun süredir askeri hareketliliğin ve çatışmaların yaşandığı Tel Abyad ve sınırdaki Akçakale ilçesi adeta sessizliğe büründü. 17 Ekim Perşembe gününe kadar zaman zaman Tel Abyad'ın güneyini vuran Türk obüsleri ile gece saatlerinden itibaren sınır ötesine atış yapılmadı.

Öte yandan, Tel Abyad kırsalında arızalanan ve uçaksavar taşıyan bir araç, Suriye Milli Ordusu'na ait tankla çekilerek Akçakale'ye getirildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim ABD ile Türkiye'nin anlaşmasının ardından Tel Abyad sınırında sessizlik hakim Trump'tan yaptırım açıklaması Trump'tan yaptırım açıklaması ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama ABD ve Türkiye'den 13 maddelik ortak açıklama Çavuşoğlu; Ateşkes değil, ara verdik! Çavuşoğlu; Ateşkes değil, ara verdik! Trump'tan ilk açıklama! Trump'tan ilk açıklama! Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı! Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı!

SuriyeUçaksavar

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı