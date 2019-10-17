Trump'tan ilk açıklama!

Trump Twitter hesabından Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.



ABD Başkanı Trump, 'Türkiye'den güzel haberler var. Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo birazdan basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Milyonlarca hayat kurtarılacak.' ifadesini kullandı.



Erdoğan ve Pence bugün Suriye konusunda Ankara'da toplamda 4 saati aşkın süre baş başa ve heyetler arası görüşme yapmışlardı.



TRUMP: ANLAŞMA 3 GÜN ÖNCE YAPILAMAZDI



ABD heyetinin Türkiye'deki temasları hakkında bir açıklama daha yapan Trump ''Bu anlaşma 3 gün önce yapılamazdı. Bunu yapabilmemiz için 'sert' bir aşk gerekliydi. Herkes için harika oldu. Hepsiyle gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan'a yazdığı ve dün basına sızdırılan mektupta kullandığı 'sert' kelimesini kullanması dikkat çekti.

Kaynak : AA

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