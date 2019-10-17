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Suriye ordusu o kente girdi

Suriye ordusu, terör örgütü YPG'yle yapılan anlaşma çerçevesinde bu akşam saatlerinde büyük bir stratejik öneme sahip Kobani kentine girdi. Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'den alınan Kobani daha sonra terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçmişti.

Dünya / 17 Ekim 2019 Perşembe 00:55
Suriye ordusu o kente girdi

Suriye ordusuna bağlı birlikler, bu akşam saatlerinde Kobani kentine giriş yaptı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem evi de büyük bir konvoyla, Rus askerleri eşliğinde kente giren birliklerin havadan da korunduğunu bildirdi.

KENTE ASKERİ TAKVİYE YAPILACAK

Suriye ordusu askerleri, Kobani kentinin batı, doğu ve güneyinde konuşlandılar. Yarın da kente takviye güçlerin geleceği kaydedildi. Öte yandan Suriye ordusunun ABD'nin çekildiği başka yerlere de girmesi bekleniyor.

Türkiye sınırında yer alan ve 5 yıl önce IŞİD'den alınan Kobani, büyük bir stratejik öneme sahip




İngiltereKobaniİnsan HaklarıSuriye

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