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Suriye Milli Ordusu şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Barış Pınarı Harekatı'na katılan Suriye Milli Ordusu, harekatın başından bu yana 71 şehit verdi, 207 asker yaralandı.

3. Sayfa / 17 Ekim 2019 Perşembe 19:33
Suriye Milli Ordusu şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Suriye Mili Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda, 71 askerini şehit verdi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 9. gününde devam ediyor.

SMO, Tel Abyad ve Rasulayn kırsalında YPG/PKK'lı teröristlerle gün içinde girilen şiddetli çatışmalarda 7 şehit verdi. Yaralanan 20 SMO askeri tedavi altında alındı.

Böylece harekatın başından bu yana SMO'nun 71 askeri şehit olurken, 207 askeri yaralandı. Kaynak : AA

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