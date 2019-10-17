Pence: ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başbaşa ve heyetler arası görüşme sonrası Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklama yaptı. Basın toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da hazır bulundu.



ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin DAEŞ'ın Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.



ABD Başkan Yardımcısı Pence'in konuşmasından satır başları:



'ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir. YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda. Türkiye Kobani'ye herhangi bir operasyon yapmayacak.'



'ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir.'







'YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak.'



'Biz konuşurken bile çekilme başladı. Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. ABD de sınır ötesi operasyona karşı olduğumuzu söyledik. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık.'



'Suriye'deki Kürtlerle güçlü bir ilişkimiz var. Güvenli bölgenin öneminin farkındayız. Suriye ve Kürt nüfusuyla Türk nüfusu arasındaki güvenli bölgenin öneminin farkındayız.'



'Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi.'



'Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Görüşmeler başladığından beri müzakereler süresince anlaşma noktasına ulaştık. Hem Türkiye'nin çıkarına, hem de Trump'ın amaçlarına uyabilecek bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum.'



'YPG bize bölgeden çıkacakları güvencesini verdiler.'



'Bugünkü ateşkes Trump ve Erdoğan'ın güçlü ilişkilerinin sonucudur. Dostlar arasında fikir ayrılıkları olabilir. Bu durum bir anlaşmaya varmamızı mümkün kıldı. Barışçıl ve istikrarıl güvenli bölge kurulmasına ön ayak oldu.'







PENCE'TEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence daimi ateşkes gerçekleştiğinde Başkan Trump'ın ekonomik yaptırımların kaldırılmasını sağlayacağın söyledi. Pence, 'Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek' dedi.



PENCE'TEN HALKBANK SORUSUNA YANIT



'Halkbank görüşmenin bir parçası değildi. Bu konu mahkeme sürecinde olan bir konu. Bugün ateşkes olmasaydı çok büyük yaptırımlar gelecekti Türkiye'ye. 120 saatlik operasyona ara verilecek, süre içinde yaptırımlar uygulanmayacak. Kalıcı ateşkes ortaya konunca ABD son dönemde getirilmiş yaptırımların kaldırılmasına onay vermiştir.'



POMPEO'DAN AÇIKLAMA



ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, 'Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar' dedi.