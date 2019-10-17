Öldürülen terörist sayısı 702 oldu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününde...



Obüs ve hava harekatıyla başlayan operasyonda, Türk askerinin operasyonları sürüyor. Operasyonlarda Suriye Milli Ordusu da TSK'ya destek veriyor.



702 OLDU



Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı702'ye ulaştı.



Kaynak : AA

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