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Öldürülen terörist sayısı 702 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 702'ye yükseldiği bildirildi.

Yaşam / 17 Ekim 2019 Perşembe 19:34
Öldürülen terörist sayısı 702 oldu

Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat'ın doğusundaki teröristleri temizlemek ve Suriyeliler için bölgeyi güvenli hale getirmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı 8. gününde...

Obüs ve hava harekatıyla başlayan operasyonda, Türk askerinin operasyonları sürüyor. Operasyonlarda Suriye Milli Ordusu da TSK'ya destek veriyor.

702 OLDU

Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı702'ye ulaştı.

Kaynak : AA

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