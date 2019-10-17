Milli Savunma Bakanı Akar: TSK'nın envanterinde kimyasal yok

Milli Savunma Bakanı Akar, 'TSK'nın envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek.' dedi.



Akar, 'Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili algı oluşturmaya çalışacağına dair bilgiler geliyor' ifadelerini kullandı.



Bakan Akar, 'Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler, Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz.' diye konuştu.