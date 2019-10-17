Kremlin'den Trump'ın skandal mektubuna ilk tepki

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, günlük basın toplantısında gelen bir soru üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye gönderdiği mektubu yorumladı.



Trump'ın kullandığı dilin alışılmadık olduğunu belirten Peskov, söz konusu üslubun devlet başkanları tarafından kullanılmadığını vurguladı.



Ankara, bu sabah yaptığı açıklamada söz konusu skandal mektubun reddedilip çöpe atıldığını ve en iyi yanıtın Barış Pınarı Harekâtı'yla verildiğini duyurmuştu.