Kredi kartında önemli adım: Aralıkta fiyatlar düşüşe geçecek

Türkiye genelinde on binlerce iş yeri sahibinin uzun zamandan beri beklediği kredi kartı komisyon oranlarına yönelik adım dün itibariyle atıldı.



Merkez Bankası kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların üye iş yerlerinden alabileceği komisyon oranlarına yönelik çok önemli bir düzenlemeye gitti.



1 Kasım 2019 itibariyle yürürlüğe girecek uygulama kapsamında kartlı alışverişlerde bankaların işletmelerden aldığı komisyon ücretlerine sınır getirildi.



KOMİSYONA SINIR GETİRİLDİ: 1,60'I AŞAMAYACAK



Merkez Bankası tebliğinde yer alan değişikliğe göre; mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye iş yerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarılması halinde, uygulanacak komisyon oranı artık yüzde 1,60'ı geçemeyecek. İşlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde ise; söz konusu azami komisyon oranları, işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye iş yerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşecek.



45 GÜN BEKLEMEYEN YÜZDE 3'ÜNÜ VERİYOR



Türkiye genelinde hizmet veren on binlerce işletme kredi kartı ile yapılan işlemler sonrasında nakit ihtiyacından dolayı ertesi gün paralarını alabilmek için farklı oranlarda bir komisyon ödemek zorunda kalıyordu. Oranları yüksek bularak komisyon ödemek istemeyenler ise ortalamada 15 ile 45 gün arası beklemek durumunda kalıyordu.



Mevcut uygulamada komisyon oranında sınır bulunmaz iken bu oran bankasına göre yüzde 3'e kadar çıkıyor.



YARISI KASADA KALACAK



Mevcut tabloda gün içerisinde kredi kartı ile yapılan 10 bin TL'lik işlem sonrasında ertesi gün nakit ihtiyacından ötürü bu işlemleri vadesinden önce nakde çevirmek isteyen işletme sahibi işletmesine göre farklılık göstermek kaydıyla fazladan ortalama yüzde 3 komisyon ödüyordu. Bu da 10 bin TL'de 300 TL, bu rakamın her gün aynı ortalama ile gerçekleşmesi halinde ise ay sonunda 9 bin TL'nin bankanın kasasına girmesi anlamına geliyordu. Yüzde 1,6'lık sınır sonrası aynı işlemin her gün gerçekleşmesi ile bu paranın yarısı işletmenin kasasında kalacak.