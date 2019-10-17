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Hain saldırılar sonrası tatil edilen okullar için karar verildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınır bölgelerinde YPG'li teröristler tarafından atılan havan mermilerinden sonra tatil edilen okullarda okuyan öğrenciler için alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulundu. Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek.

Eğitim / 17 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Hain saldırılar sonrası tatil edilen okullar için karar verildi

Terör örgütü YPG tarafından yapılan hain saldırılar sonrası tatil edilen okullar için Bakan Selçuk, alınacak olan tedbirleri açıkladı.

Selçuk, "Tüm eğitim kurumlarındaki öğrencilerimiz başka okullara nakledilecek. Eğitime ara verilen okullarımızda öğrencilerimizin telafi eğitimlerine alınması için gerekli planlamalar yapılmıştır. Bizim için eğitimin aksaması söz konusu olamaz. Her şekilde eğitimin devam etmesi için gereken tedbirlerin alınması esastır." dedi.

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