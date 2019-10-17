FETÖ sanığı eski vali Harput'un cezası artırıldı, 10 iş insanı tutuklandı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından konferans salonunda görülen duruşmaya eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu sanıklar katıldı.



Kimlik tespiti ve ifadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.



Heyet, daha önce 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Harput'un cezasını 8 yıl 9 aya çıkarttı. Harput'un adli kontrol şartı devam ederken, 10 iş adamı hakkında tutuklama kararı çıktı. Ayrıca daha önce finanstan daha önce bütün sanıklar beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu davada bazı sanıklara finanstan ceza verdi. Kaynak : İHA

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