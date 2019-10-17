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Erdoğan'ın şartı kabul edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün parti grubunda Barış Pınarı Harekatı'nı bitirmek için koştuğu şart, ABD tarafından kabul edildi.

Siyaset / 17 Ekim 2019 Perşembe 22:19
Erdoğan'ın şartı kabul edildi

ABD heyeti ile yapılan uzun görüşmeler neticesinde alınan 'Terör örgütü 120 saat içerisinde bölgeyi terk edecek' kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grubunda yaptığı konuşmayı akıllara getirdi.

'ÇEKİLSİNLER SORUN BİTSİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün parti grubunda yaptığı konuşmada Barış Pınarı Harekatı'nı tek şartla bitireceklerini belirterek 'Silahlarını bırakıp güvenli bölgeye çekilsinler sorun biter' ifadelerini kullanmıştı.

Bugün yapılan görüşmeden bu yönde bir karar çıkması 'Türkiye istediğini aldı' şeklinde yorumlandı.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran konuyla ilgili 'Türkiye kazandı' hashtagi kısa sürede Türkiye gündeminin bir numarasına oturdu.

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