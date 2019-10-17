Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, "Milyonlarca hayat kurtulacak" açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump'a Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, "Terörü yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaja yine Twitter üzerinden yanıt verdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, insanlığın baş düşmanı olan terörizmi yendiğimizde daha fazla hayat kurtulacak. Şundan eminim ki ortak çabamız bölgede barış ve istikrarı destekleyecek" dedi.





