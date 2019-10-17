Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkan Yardımcısı Pence'i kabul etti

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Ankara-Washington hattında ipler gerilmişken, Türkiye ABD'den üst düzey isimleri ağırlıyor. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo saat 13.30 sularında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pence'le görüşmesi başladı. Cumhurbaşkanlığı'nın paylaştığı fotoğraflarda gergin yüz ifadeleri dikkat çekti. Beştepe'de 15.40'ta başlayan kritik görüşme 1 saat 40 sürdü.



GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Ankara'ya indikten sonra Külliye'ye geçen Pence, Erdoğan'la görüşmeye başladı. Görüşmeden gelen fotoğraflarda ise yüz ifadelerinin gergin olduğu görülüyor.







KRİTİK GÖRÜŞME BİTTİ



Saat 14:30'da başlaması planlanan ancak daha sonra 15:00'a ertelenen görüşme, 15:42'de başladı ve 1 saat 40 dakika sürdü. Beştepe'deki görüşmede Barış Pınarı Harekatı, harekat kapsamında bundan sonra atılacak adımlar, güvenli bölge planı ve ABD'nin yaptırım kararları gibi önemli başlıkların ele alındığı belirtildi.



HEYETLER ARASI GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ



Ardından heyetlerarası görüşme başladı. Heyetlerarası görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler katıldı.



Görüşmede ABD tarafında ise Pence ile birlikte Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien, Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield yer aldı.









HEYETLER ARASI GÖRÜŞME 2 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 2 saat 40 dakika sürdü.



GÖRÜŞMEDEN ANEKTODLAR

- Pence'i Külliye'ye gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın makamına kadar eşlik etti.



- Pence ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makamına çıktı.



- Erdoğan ile tokalaşan Pence, 'Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum' dedi. Pence'nin sözlerinin çevirisini ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.



- Jeffrey de Türkçe 'Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?' diye sordu, Erdoğan'ın 'Sağ olun, sizler nasılsınız?' sorusuna da 'Çok iyiyim, sağ olun efendim' karşılığını verdi.

Kaynak : AA

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