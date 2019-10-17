Çavuşoğlu; Ateşkes değil, ara verdik!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Çavuşoğlu, 'PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.' dedi.

Dışişleri Bakanı'nun açıklamalarından satır başları;Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında anlaştık.YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız. DEAŞ'a karşı bugüne kadarçok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye 'de 3 bin,ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristietkisiz hale getirmişti.Diğer bölgeler içinile görüşeceğiz.Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda,sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgeninolarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.30 Ekim'deilk toplantısı'de yapılacak.Her şey açık açık konuşuldu, kaygılar anlatıldı ve bir netice alındı.Fırat Kalkanı veharekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü