Çavuşoğlu; Ateşkes değil, ara verdik!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe'de 4 saat 20 dakika süren Türkiye-ABD heyetlerinin görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Çavuşoğlu, 'PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
'nun açıklamalarından satır başları;
Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında anlaştık.
YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık.
PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.
Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve iş birliği içinde çalışacağız. DEAŞ'a karşı bugüne kadar Türkiye
çok kararlı bir mücadele vermişti. Suriye
'de 3 bin, Irak
ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye
etkisiz hale getirmişti.
Diğer bölgeler için Rusya
ile görüşeceğiz.
Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.
20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak
sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge
olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.
(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.
30 Ekim'de Anayasa Komisyonu
ilk toplantısı Cenevre
'de yapılacak.
Her şey açık açık konuşuldu, kaygılar anlatıldı ve bir netice alındı.
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