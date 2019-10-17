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Ankara'da trafik kazası: 2 ağır yaralı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

3. Sayfa / 17 Ekim 2019 Perşembe 02:49
Ankara'da trafik kazası: 2 ağır yaralı
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İsmet İnönü Bulvarı'nda Kızılay yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği henüz belirlemeyen 06 ZYY 45 plakalı otomobil, alt geçit yol ayrımında bulunan demir korkuluklara çarparak alt geçide savruldu.

Araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen biri kadın iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza yapan otomobilden kopan parçalar, Emre A. idaresindeki 06 FV 1897 plakalı araca çarparak maddi hasara yol açtı.

Görgü tanıkları, kaza yapan otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Kaza nedeniyle bulvar üzerindeki alt geçit Kızılay yönünde yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

Kaynak : AA

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Kızılay112 Acil Servisİsmet İnönü

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