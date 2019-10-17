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AB ile üyelik müzakerelerini yürütmek için yeni kurum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Avrupa Birliği ile Türkiye arasında üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla ABEK kuruldu.

Siyaset / 17 Ekim 2019 Perşembe 10:14
AB ile üyelik müzakerelerini yürütmek için yeni kurum

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyum, üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ve eşgüdümü amacıyla Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu (ABEK) kuruldu.

KURULDA YER ALACAK İSİMLER

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgeye göre ABEK, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı başkanlığında, ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ve kurumların üst düzey yöneticilerinden oluşacak.

YILDA EN AZ BİR KERE TOPLANACAK

Kurul ayrıca, AB müktesebatına uyumda öncelikli alanları ve yapılacak çalışmaları belirleme, kamu kuruluşlarının AB müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme, izleme ve değerlendirme görevlerini yürütecek.

Kurul yılda en az bir kere olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda toplanacak, sekretarya hizmetleri Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülecek. Kurul çalışmalarında gerekli görülmesi durumunda, başta müzakere fasılları olmak üzere, Türkiye - AB ilişkilerinin farklı yönlerine ilişkin çalışma grupları da oluşturabilecek

Avrupa BirliğiDışişleri BakanlığıCumhurbaşkanıDışişleri Bakan YardımcısıRecep Tayyip Erdoğan

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