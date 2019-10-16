Uber'in faaliyetlerine durdurma kararı

Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davada karar çıktı.



İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi, haksız rekabet oluştuğu gerekçesiyle Uber faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi.



Mahkeme Uber mobil uygulamalarına erişimin engellenmesine de karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Şehir içi taşımacılık hizmeti veren uluslararası firma Uber, Mayıs ayında İstanbul'da UberXL faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.



Uber'den yapılan açıklamada Türkiye'de firmanın uygulamasını 4 milyonun üzerinde yurttaşın indirdiği, 12 bin UberXL sürücüsünün bulunduğu belirtilmişti.



İstanbul'da UberXL faaliyetlerini 31 Mayıs'tan itibaren durdurduğunu duyuran Uber, 'Yolcularımıza Sarı Taksi ve Turkuaz Taksi ürünlerini sunmaya devam edeceğiz,' açıklamasında bulunmuştu.