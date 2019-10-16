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Trump: PKK DAEŞ'ten daha kötü

ABD başkanı Donald Trump Suriye'yle ilgili yeni açıklamalarda bulunurken, "PKK, DAEŞ'ten daha kötü" ifadelerini kullandı.

Dünya / 16 Ekim 2019 Çarşamba 20:20
Trump: PKK DAEŞ'ten daha kötü

ABD Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının kendini şaşırtıp şaşırtmadığı sorusuna Trump, '(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın kararı beni şaşırtmadı. Uzun süredir bunu yapmak istiyordu, uzun süredir Suriye sınırına asker yığıyordu.' yanıtını verdi.



'KÜRTLER MELEK DEĞİL'
Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çektiklerini anımsatan Trump, '(Türkiye ve YPG/PKK) uzun süredir savaşıyor. Suriye sınırında da savaşıyorlar. Burası Suriye sınırı. Ben de niye dostumuz olmayan bir ülkenin (Suriye) topraklarını koruduğumuzu soruyorum. Suriye'nin de Kürtlerle ilişkisi var ve onlar (YPG/PKK) melek değil.' ifadesini kullandı.

Trump, ABD'nin DAEŞ ile de mücadele ettiğine değinerek, 'Birçok açıdan PKK, terör ve terör tehdidi bakımından muhtemelen DAEŞ'ten daha kötü.' değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump


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