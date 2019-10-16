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Teröristbaşından Türkiye'ye küstah tehdit!

TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle it gibi mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, Türkiye'nin ABD tarafından bölüneceğini savunarak, "Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

Güncel / 16 Ekim 2019 Çarşamba 14:41
Teröristbaşından Türkiye'ye küstah tehdit!

TSK ve Suriye Milli Ordusu'nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu. Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

Küstah tehdit
 Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın İran'da Türkiye'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve 'Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar' dedi.

Teröristlerde tecavüz rezaleti
 Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.






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