Terör örgütü YPG/PKK'nın insansız hava aracı düşürüldü

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.



Çatışmaların devam ettiği ilçede, örgüte ait Grad füze rampası ele geçirildi.



Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla süren Barış Pınarı Harekatı'nda, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğusundaki köylerde yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor.



Harekat kapsamında Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'ya ait el yapımı insansız hava aracı düşürüldü.



Devam eden operasyonlarda örgüte ait bir seyyar Grad füze rampası ile anti tank füzeleri ele geçirildi.



Terörden kurtarılan noktalardaki aramalarda ayrıca keşkin nişancı silahları ve roketatarlar bulundu.



9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.



Kaynak : AA

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