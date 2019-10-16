SPK'dan 'açığa satış' açıklaması

Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK), yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için depo şartı uygulanacağı ve söz konusu satışın sadece ilgili kıymetin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabileceği bildirildi.



SPK'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen Akbank (AKBNK.E), Garanti Bankası (GARAN.E), Halkbank (HALKB.E), İş Bankası (C) (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB.E), Vakıfbank (VAKBN.E), Yapı Kredi (YKBNK.E) paylarında bugünden itibaren geçici olarak açığa satış işlemlerine yasak getirildi.



Gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlar da söz konusu yasak kapsamına dahil edildi.



Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek söz konusu banka payları için depo şartı uygulanacak. Mülkiyetinde adı geçen bankaların payı bulunan yatırımcılar, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilecek.



Kurul kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluk yatırım kuruluşlarında olacak. Kaynak : AA

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