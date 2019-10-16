USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

Rus güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna geçtiğini, Kobani kırsalına vardığını duyurdu.

Dünya / 16 Ekim 2019 Çarşamba 22:57
Rus güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

Ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin haftasonu, Şam yönetimi ile yaptığı anlaşmanın ardindan Suriye ordusu ve Rus güçlerinin SDG'nin kontrolündeki bölgede ilerleyişi sürüyor.

Gözlemevi'ne göre Suriye ordusunun ardından Münbiç'e giren Rus güçleri, Fırat Nehri'nin doğusuna geçti. Türkiye sınırındaki Kobani kentinin dış kesimlerine ulaştı. Kobani, Cerablus ile Tel Abyad arasında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında yer alıyor.

Suriye ordusu da güneyde, Tabka'nın ardından Rakka'ya da girdi. Lübnan merkezli El Mayadin televizyonunun haberine göre Suriye askerleri, Rakka'da gözlem noktaları kurmaya başladı.

LübnanŞanlıurfaFırat NehriTürkiyeSuriye

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı