Rus güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

Ana unsurunu PKK'nın Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG'nin haftasonu, Şam yönetimi ile yaptığı anlaşmanın ardindan Suriye ordusu ve Rus güçlerinin SDG'nin kontrolündeki bölgede ilerleyişi sürüyor.



Gözlemevi'ne göre Suriye ordusunun ardından Münbiç'e giren Rus güçleri, Fırat Nehri'nin doğusuna geçti. Türkiye sınırındaki Kobani kentinin dış kesimlerine ulaştı. Kobani, Cerablus ile Tel Abyad arasında, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısında yer alıyor.



Suriye ordusu da güneyde, Tabka'nın ardından Rakka'ya da girdi. Lübnan merkezli El Mayadin televizyonunun haberine göre Suriye askerleri, Rakka'da gözlem noktaları kurmaya başladı.