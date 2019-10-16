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Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 2 gün ara verildi.

Eğitim / 16 Ekim 2019 Çarşamba 16:35
Mardin'de 156 okulda eğitime 2 gün ara verildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Nusaybin'in tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 17-18 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.

Kaynak : AA

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