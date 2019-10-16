Kredi kartları ile ilgili yeni düzenleme! Milyonları ilgilendiriyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı komisyonlarına ilişkin düzenlemeye gitti. Merkez Bankası 'Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'nde yaptığı değişikliğe göre üye işyerlerine uygulanan komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek. Taksitli mal ve hizmet alımlarında ise azami komisyon oranı her taksit için azami yüzde 0.89 oranında artırılacak.



Merkez Bankası'nın kararı 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girecek.



İşte Resmi Gazete'deki o açıklama:

MADDE 1 – 9/12/2006 tarihli ve 26371 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



“(1) Bankalarca, reeskont kaynaklı krediler dışındaki kredilere uygulanacak faiz oranları ile üye işyeri komisyonu hariç faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir.”



“(4) Mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye işyerine uygulanacak komisyon oranı yüzde 1,60'ı geçemez. Taksitli mal ve hizmet alımlarında söz konusu azami oran her bir ilave taksit için azami 0,89 puan artırılarak uygulanır. İşlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına ertesi gün aktarılmaması halinde, söz konusu azami komisyon oranları, aylık yüzde 1,60'lık oran ve işlem tarihinin ertesi günü ile işlem tutarının üye işyerinin serbest kullanımına geçmesi arasında kalan gün sayısı dikkate alınarak düşürülür.”



MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/11/2019 tarihinde yürürlüğe girer.