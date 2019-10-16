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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Ekim'de Soçi'de Putin'le görüşeceği açıklandı.

Siyaset / 16 Ekim 2019 Çarşamba 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya gidiyor

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