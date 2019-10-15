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Baraj kenarında dehşete düşüren cinayet

Ömerli Barajı Paşaköy mevkiinde bir kişi av tüfeğiyle öldürdüğü şahsın cesedini metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı. Jandarma ekipleri erkek cesedini buldu, olayla ilgili şüpheli 1 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 15 Ekim 2019 Salı 22:29
Baraj kenarında dehşete düşüren cinayet
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Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Ömerli Barajı yakınında meydana geldi. Balık tutmak için göl kenarına gelen İsmail Aydın, ismi bilinmeyen bir şahısla tartışmaya başladı.

İddiaya göre, şahıs av tüfeğiyle İsmail Aydın'ı vurdu. Ardından Aydın'ın cesedini metrelerce sürükleyip ağaçlık alana sakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Aydın'ın cansız bedenini buldu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler durumundan şüphelendikleri Y.D.'yi gözaltına aldı.

İsmail Aydın'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Kaynak : İHA

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Adli Tıpİsmail AydınJandarma


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