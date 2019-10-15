Avrupa'nın ilk iç mekan 5g ağı kuruldu

Huawei ve İsviçreli telekom firması Sunrise, 5G dağıtımı konusunda iş birliği yaparak Avrupa'daki ilk 5G iç mekan servisini kullanıma sundu.



Huawei 5G LampSite çözümünü kullanan Sunrise, mağazaları ve otellerin de aralarında bulunduğu birçok farklı mekanda 5G dağıtımı konusunda Huawei ile iş birliği gerçekleştirdi. Sunrise, bu iş birliğiyle İsviçre ve Avrupa'daki ilk 5G iç mekan servisini başlattı.



Sunrise müşterileri, mağazalardaki 5G deneyimlerinde 1 Gigabit hıza ve çoklu 5G servislerine erişebiliyor.



Öte yandan, iş birliği kapsamında sektörler arası inovasyonu ve daha fazla bölgesel iş birliğini teşvik etmek için, ilk 5G Avrupa Ortak İnovasyon Merkezi de Zürih'te açıldı.



Huawei ve Sunrise ortaklığıyla açılan merkez, Avrupa şirketlerinin sektörler arasında birlikte çalışmasına ve sektöre özel 5G çözümleri geliştirmelerine yardımcı olan bir inovasyon platformu olarak hizmet vermeyi hedefliyor.



İki şirket, Zürih’te gerçekleştirilen Küresel Mobil Geniş Bant Forumu’nda iş birliğine dair detayları paylaştı.



- "İsviçre ve Avrupa'da lider konumda"



Sunrise Radyo Ulaştırma ve Servis Yönetimi Direktörü Michael Martin, etkinlikte yaptığı konuşmada, 5G'nin topluma büyük faydalar sağlayacağına işaret ederek, "İsviçre’de 5G'nin lider operatörü Sunrise, en iyi 5G deneyimini ve işletmeler için yeni iş alanları oluşturmayı hedefliyor. Trafiğin büyük bir kısmı doğal olarak iç mekanda gerçekleştiğinden, üstün 5G iç mekan hizmeti sunan Huawei LampSite çözümünü kullanabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.



Huawei DIS Ürün Grubu Başkanı Marvin Chen de Sunrise'nin 5G teknolojisinde İsviçre ve Avrupa'da lider konumda olduğunu belirterek, "Sunrise, Huawei 5G LampSite uygulamalarıyla iç mekanlarda yarattığı değerle de aynı zamanda önemli bir vitrin. Çeşitli senaryolarda 5G yeniliğinin önünü açmak için Sunrise ile gelecekte de iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Kaynak : AA

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