USD (Alış - Satış) : 5,77 - 5,78 EURO (Alış - Satış) : 6,42 - 6,43

ABD'li Della Miles sınırda!

Ziyaret için geldiği Türkiye’de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Suriye sınırındaki Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

Dünya / 16 Ekim 2019 Çarşamba 18:00
ABD'li Della Miles sınırda!
Video için tıklayın

Ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olan dünyaca ünlü sanatçı Della Miles, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Sınırın sıfır noktasına gelen Miles, harekata destek açıklaması yaptı. Miles, 'Barış harekatına buraya gelerek destek veriyorum. Ben buraya bin kilometre uzaklıktan geldim, burada olmam zaten Barış Pınarı Harekatı'nı ne kadar desteklediğimi gösteriyor, kelimelere gerek yok' ifadelerini kullandı.

Burada çocuklarla ilgilenen Miles, daha sonra Akçakale'den ayrıldı.





 
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüPkk Terör ÖrgütüMüslüman

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

Fransa Haddini Aşıyor

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı